"حقيبة أمام المسجد".. العثور على رضيعة في المنيا والشرطة تحقق

كتب : جمال محمد

07:59 م 15/02/2026

أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

عثر أهالي قرية منسافيس بمركز أبو قرقاص في المنيا، على طفلة حديثة الولادة تُركت داخل حقيبة بجوار باب مسجد "الحافي" وسط القرية، دون أن يلاحظ أحد هوية الفاعل لحظة تركها.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، حيث جرى نقل الرضيعة فورًا إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على حالتها الصحية، تمهيدًا لإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وحررت الشرطة محضرًا رسميًا بالواقعة، فيما كُلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المسؤولين عن ترك الطفلة.

العثور على طفلة شرطة المنيا أبوقرقاص

