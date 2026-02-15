لم يرحم توسلاته.. مأساة شخص قُتل على يد عديله بـ20 طعنة في الإسكندرية

لم تكن صرخات الاستغاثة التي دوت في ردهات كمبوند "سيتي لايت" بالإسكندرية مجرد نداء استغاثة عابر، بل كانت إعلانًا عن نهاية مأساوية لصلة قرابة مزقتها أنصال السكاكين. في مشهد هوليودي مرعب، لم يكتفِ فني ألوميتال بضرب "عديله" بقطعة خرسانية، بل عاد ليجهز عليه بـ 20 طعنة غادرة أمام المارة، محولاً ساحة المجمع السكني الهادئ إلى مسرح لجريمة دافعها الحقد، وضحيتها أب سقط غدراً تحت وطأة "ضغينة صهر" لم ترحم توسلاته.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحريات القضية رقم 23380 لسنة 2025 عن تفاصيل صادمة؛ فالمتهم "م. م"، فني الألوميتال البالغ من العمر 37 عاماً، لم يكن يرى في المجني عليه "م. أ" مجرد زوج شقيقة زوجته، بل كان يراه تجسيداً لـ "فارق اجتماعي" أشعل في قلبه نار الحقد. هذه الضغينة النفسية، التي تضاعفت مع وجود خلافات أسرية، كانت الوقود الذي دفع المتهم للتخطيط لجريمته النكراء.

نصب فخ للمجني عليه

في يوم الواقعة، توجه المتهم إلى منزل أسرة زوجته بحجة رؤية أبنائه، وهناك نصب فخه للمجني عليه. طلب منه التوجه معه إلى شقة مجاورة "مهجورة" للحديث، وبمجرد انفراده به، كشر عن أنيابه وانهال على رأسه بقطعة خرسانية صلبة.

لم تتوقف البشاعة عند هذا الحد؛ فبينما كان أحد السكان يحاول إنقاذ الضحية وإسعافه، نزل المتهم من المصعد مرة أخرى، لكن هذه المرة بسلاح أبيض "سكين"، ليعاود الهجوم على المجني عليه بمدخل الكمبوند، مسدداً له 20 طعنة في مناطق متفرقة من جسده لم تتركه إلا جثة هامدة.

تأجيل القضية

أمام الدائرة التي ترأسها المستشار مصطفى لطفي المغازي بمحكمة جنايات الإسكندرية، عُقدت جلسة المحاكمة وسط ترقب كبير.

وبعد المداولة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة شهر أبريل المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية، بينما يقبع المتهم خلف القضبان بانتظار القصاص العادل لواقعة هزت أرقى المجمعات السكنية في شرق الإسكندرية.

