كاليفورنيا تواجه عاصفة شتوية ورياحا وفيضانات

(أ ب)

تواجه ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة عاصفة شتوية ضخمة من المتوقع أن تكون مصحوبة بثلوج يصل ارتفاعها إلى قدم في بعض الجبال المرتفعة، فضلا عن احتمال وقوع فيضان وهبوب رياح مدمرة إلى الجنوب من لوس أنجليس في منتصف الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتنتشر التحذيرات والنشرات بشأن الرياح والثلوج والفيضانات على طول الولاية، حسبما أفادت خدمة الطقس الوطنية.

وحث مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا في منشور عبر منصة "إكس" السكان "على الاستعداد لآثار متتالية من الطقس السيئ والعواصف، بما في ذلك الفيضانات والانزلاقات الأرضية وانقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق".

وقد تسبب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والثلوج انقطاعا للكهرباء على نطاق واسع، فضلا عن عرقلة السفر الجوي في المنطقة.

وبينما يسافر الناس لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، تخضع أجزاء كبيرة من شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتحذير من عاصفة شتوية، حيث تستعد المجتمعات لاستقبال عدة أقدام من الثلوج.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المسافرين من وإلى سييرا نيفادا ومنتجعات التزلج الشهيرة فيها بضرورة توقع "تأثيرات كبيرة على حركة السفر" وتوخي "أقصى درجات الحذر".

وقال داكاري أندرسون، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ساكرامنتو، لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) إن الفترة من السبت وحتى صباح اليوم الأحد ستكون "أفضل نافذة للسفر" قبل وصول نظام الطقس البارد.