سي بي إس: ترامب أبلغ نتنياهو بدعم هجمات إسرائيلية على إيران

كتب : عبدالله محمود

08:17 م 15/02/2026

ترامب ونتنياهو

كشفت قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، تفاصيل جديدة بشأن الاجتماع الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.


وقال مصدرين مطلعين على اجتماع ترامب ونتنياهو، لقناة "سي بي إس" اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي أكد دعمه لإسرائيل لشن هجمات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.


وبحسب "سي بي إس"، فإنه في ظل المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، فإن هناك قيادات بارزة في الجيش الأمريكي بدأت في دعم فكرة شن هجوم إسرائيلي جديد على إيران.


ونقلت قناة "سي بي إس نيوز"، عن مسؤولان أمريكيان آخران، إن المحادثات الجارية بين القيادات الأمريكية تناقش كيف ستقدم الولايات المتحدة الدعم لإسرائيل في حال شن هجوم جديدًا على إيران.


وأوضح المسؤولان الأمريكيان، أن أبرز المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة هو كيفية توفير الوقود جواً للطائرات الإسرائيلية، لانه لم يتضح بعد ما هي الدول التي ستمنح أمريكا إذن التحليق لتزويد مقاتلات الاحتلال بالوقود استعدادا لضربة محتملة.


وأشارت "سي بي إس"، إلى أن الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعديد من الدول، أعلنوا بعدم السماح باستخدام مجالهم الجوي لشن أي ضربات على إيران أو ضربات إيرانية على أي دولة أخرى.

ترامب نتنياهو هجمات إسرائيلية على إيران

