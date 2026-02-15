"سان جابرئيل" تقتنص أول كأس روسية لسلة المدارس بالإسكندرية (صور)

غدًا.. النطق بالحكم في قضية "عروس المنوفية" (صور)

توّج فريق مدرسة "سان جابرئيل" بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس البيت الروسي لكرة السلة لطلاب المدارس، التي استضافتها ملاعب المدرسة بالإسكندرية اليوم الأحد، وسط منافسة رباعية جمعت فرقًا مصرية وأخرى ممثلة للمدارس الروسية.

شهدت البطولة مشاركة أربعة فرق هي: "سان جابرئيل"، و"سان مارك"، إضافة إلى فريقي المدرسة الروسية بالضبعة (1) و(2).

وحسمت "سان جابرئيل" المركز الأول وكأس البطولة، بينما حل فريق المدرسة الروسية بالضبعة (1) وصيفًا، وجاءت مدرسة "سان مارك" في المركز الثالث، فيما اكتفى فريق المدرسة الروسية بالضبعة (2) بالمركز الرابع.

وفي سياق تعزيز الروابط، أوضح أرسيني ماتيوسشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، أن تدشين كأس السلة يأتي استثمارًا لنجاح بطولات كرة القدم التي نظمها المركز على مدار خمس سنوات متتالية.

وأشار إلى أن الهدف يكمن في "تعزيز التواصل الثقافي والحوار بين مصر وروسيا، ونشر القيم الرياضية ومبادئ الصداقة بين الشعوب من خلال فئتي البراعم والشباب".

واختُتمت الفعاليات بتكريم جميع الطلاب المشاركين في أجواء احتفالية، بحضور حشد من أولياء الأمور وطاقم القنصلية العامة لروسيا الاتحادية والبيت الروسي.