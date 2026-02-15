زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة

بفستان أحمر جريء.. نسرين طافش تنشر فيديو من أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة زينة متابعيها على السوشيال ميديا أول صور رسمية خاصة بنجليها زين الدين وعز الدين أحمد عز.

ونشرت زينة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صور بطاقتي عضوية خاصتين بنجليها زين الدين وعز الدين، صادرتين عن نقابة الأشراف نفسها، وتتضمن بيانات العضوية وأرقام القيد وصورتيهما الشخصيتين.

وظهرت البطاقتان بتوقيع وختم رسميين، في إشارة إلى اعتماد النسب وفق الإجراءات المتبعة داخل الجهة المصدرة.

وأوضحت زينة أن هذه الخطوة جاءت حرصًا منها على توثيق نسب أبنائها للأشراف بشكل رسمي، مؤكدة اعتزازها بانتمائهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقًا لما ورد في الشهادة.

ولاقت المنشورات تفاعلًا واسعًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مهنئين وداعمين لها.

يذكر أن زينة كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل عن حصولها على شهادة رسمية تثبت نسب أبنائها إلى الأشراف، وذلك عبر مستند صادر عن "نقابة السادة الأشراف".

آخر أعمال زينة الفنية

كانت آخر مشاركات زينة على شاشة السينما بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد وعرض عام 2025.

أعمال تنتظر عرضها زينة قريبا

تشارك زينة في فيلم "الشيطان شاطر" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمود حميدة، أحمد عيد، عبد العزيز مخيون، محمد أنور، تأليف لؤي السيد، إخراج عثمان أبو لبن.

