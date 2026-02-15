بعد 20 عاما.. أدرعي يسلم مهامه لـ"إيلا واوية" ويواصل الإنذارات

سلم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، مهامه اليوم الأحد، إلى زميلته المقدم "إيلا واوية"، خلال مراسم تبادل مهام عُقدت بعد مسيرة امتدت لنحو 20 عاما في هذا المنصب.

وأكد أدرعي، في منشور على حسابة بموقع "فيسبوك"، أنه رغم تسليم الراية سيستمر في أداء مهامه خلال الفترة القريبة القادمة، وسيتولى الحديث باسم جيش الاحتلال والتواصل عبر حساباته الرسمية، "خاصة فيما يتعلق بالأمور العملياتية والإنذارات المختلفة".

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أنه سيبقى "سندا لإيلا والمسؤولين في مكتب المتحدث حتى موعد تسريحه النهائي"، لافتا إلى أنه سيقوم في الأيام المقبلة بتلخيص أهم المحطات والإنجازات التي شهدتها فترته.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان أدرعي لسان التبرير لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمدافع الأول عن رواياته الكاذبة، خصوصا خلال الحرب على غزة.