إعلان

بعد 20 عاما.. أدرعي يسلم مهامه لـ"إيلا واوية" ويواصل الإنذارات

كتب : محمود الطوخي

09:06 م 15/02/2026

أفيخاي أدرعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سلم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، مهامه اليوم الأحد، إلى زميلته المقدم "إيلا واوية"، خلال مراسم تبادل مهام عُقدت بعد مسيرة امتدت لنحو 20 عاما في هذا المنصب.

وأكد أدرعي، في منشور على حسابة بموقع "فيسبوك"، أنه رغم تسليم الراية سيستمر في أداء مهامه خلال الفترة القريبة القادمة، وسيتولى الحديث باسم جيش الاحتلال والتواصل عبر حساباته الرسمية، "خاصة فيما يتعلق بالأمور العملياتية والإنذارات المختلفة".

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أنه سيبقى "سندا لإيلا والمسؤولين في مكتب المتحدث حتى موعد تسريحه النهائي"، لافتا إلى أنه سيقوم في الأيام المقبلة بتلخيص أهم المحطات والإنجازات التي شهدتها فترته.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان أدرعي لسان التبرير لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمدافع الأول عن رواياته الكاذبة، خصوصا خلال الحرب على غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفيخاي أدرعي إيلا واوية الإنذارات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
زووم

"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
زووم

زينة تكشف عن صور نجليها زين الدين وعز الدين لأول مرة
"تعرف على المتأهلين".. جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

"تعرف على المتأهلين".. جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

السعودية توقف شركتي عمرة بسبب مواطنين مصريين.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور