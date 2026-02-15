والدة كريمة عروس المنوفية: "هوزع شربات لما آخد حق بنتي"

قالت والدة كريمة، العروس المجني عليها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إنها تنتظر حكم القضاء في قضية مقتل ابنتها، مؤكدة "لو الحكم طلع بالإعدام هوزع شربات على كل الناس وهخلي قرايبي يزغرطوا عشان حق بنتي يرجع".

وأضافت الأم أن ما تعيشه الأسرة منذ وقوع الجريمة يفوق طاقة أي أم، مؤكدة أن ابنتها كانت طيبة الخلق وتسعى للحفاظ على بيتها، قبل أن تنتهي حياتها في ظروف مأساوية، قائلة "أنا مش عايزة غير حق بنتي، عايزة أحس إن دمها ما راحش هدر".

وأوضحت أنها تحرص على حضور جلسات المحاكمة بنفسها، وتنتظر كلمة القضاء، مشيرة إلى أن الحكم العادل وحده القادر على تهدئة الألم الذي تعيشه الأسرة منذ شهور.

تفاصيل المحاكمة والجريمة

وتعود أحداث القضية إلى مطلع ديسمبر 2025، حين عُثر على كريمة متوفاة داخل منزل الزوجية بقرية ميت برة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وبجسدها آثار اعتداء، ما أثار شبهة جنائية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة شبين الكوم تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت حبس الزوج على ذمة القضية عقب استجوابه.

وفي يناير 2026 بدأت أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات شبين الكوم، ثم تقرر تأجيل إحدى الجلسات السابقة لتعذر حضور المتهم، فيما تستكمل المحكمة نظر القضية في جلساتها المتعاقبة تمهيدًا لإصدار الحكم.

