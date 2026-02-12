إعلان

إصابة 3 أطفال أشقاء في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:43 ص 12/02/2026

حريق بشقة

أصيب ثلاثة أطفال باختناقات إثر حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة كوبري الناموس شرق الإسكندرية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الثاني بعقار كائن بشارع الكرامة متفرع من شارع السوق منطقة كوبري الناموس نطاق حي شرق.

وانتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده لوحدات سكنية مجاورة.

وأوضحت المعاينة الأولية، احتراق بعض محتويات الشقة في الطابق الثاني فيما يرجح نشوب الحريق بسبب لهو الأطفال بمواد قابلة للاشتعال وتم تقديم الإسعافات الأولية للأشقاء الثلاثة ونقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حريق شقة سكنية الإسكندرية

