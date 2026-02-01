انطلقت اليوم الأحد، أولى فعاليات المرحلة الثانية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحفظ القرآن الكريم، بالإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، تحت رعاية الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

وقال الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن المسابقة انطلقت في مرحلتها الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تقدّم خلالها 350 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، وتم تصفيتهم إلى 160 مشتركًا، تمهيدًا لتصعيد 19 متسابقًا من الأوائل للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن المسابقة تُجرى بشفافية تامة، وتصوّر باستخدام أحدث الوسائل والأساليب التكنولوجية لضمان نزاهتها، ومنح كل مشترك الدرجة والمركز الذي يستحقه. وأضاف أن المسابقة تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

من جانبه، أكد الشيخ عبد المنعم زكريا، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، أن التقديم للمسابقة كان عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر، حيث حضر من بين 350 متقدمًا في المرحلة الأولى، 160 مشتركًا، ونجح منهم 76 طالبًا وطالبة بدرجات تتراوح بين 80 و100 درجة، ليتم تصفيتهم خلال المرحلة الثانية التي تستمر على مدار يومين.

وأضاف أن الحاصلين على 90 درجة فما فوق سيتم ترشيحهم للتصفية بالمرحلة الثالثة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المسابقة تتضمن أربعة مستويات:

المستوى الأول: حفظ القرآن مجودًا مع حفظ متن "الخريدة البهية" في علم التوحيد للإمام أحمد بن محمد الدردير.

المستوى الثاني: حفظ القرآن كاملاً.

المستوى الثالث: حفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم.

المستوى الرابع: حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

وأوضح أن العشرة الأوائل سيحصلون على جوائز قيمة تتجاوز 150 ألف جنيه، كما تمنح الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم جوائز لكل مشترك لم يصل إلى المرحلة الثالثة بحسب درجته، بدءًا من 90 درجة، بقيمة تصل إلى 1800 جنيه فأكثر.

وأكد أن التقييم يجري بشفافية تامة عبر التنسيق الإلكتروني، حيث يدخل كل طالب على الموقع بالرقم القومي الخاص به، وتظهر له الأسئلة مباشرة للبدء في الإجابة. كما أوضح أن المحكمين من خارج منطقة جنوب سيناء الأزهرية، وقد انتُقوا على أعلى مستوى من قبل لجنة بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.