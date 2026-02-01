إعلان

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر

كتب : مصطفى حمزة

01:10 م 01/02/2026 تعديل في 01:11 م

محمود ميسرة السراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقف النقابة من أزمة المنشورات المنسوبة إلى الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، والتي طاردته بسببها اتهامات الإساءة إلى مصر، بعد تأكيد "السراج" عدم وجود علاقة له بها.

ورد أشرف زكي، في تصريح خاص لمصراوي، عن الأزمة، وحقيقة التحقيق مع السراج.

قائلا :" الموضوع مازال قيد الدراسة، ولكن لا يوجد تحقيق".

ونفى الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، في تصريح لـ"مصراوي"، إي علاقة بالمنشورات التي حملت إساءة إلى مصر، قائلا :" فوجئت بما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما نُشر عن بوستات منسوبة لي".

وتابع:" أنكر بشدة، كل ما جاء في المنشورات، وأنفي أني كتبت هذه البوستات، التي زعم من روج لها، إنها كانت في 2014، 2011، 2016، وحملت تطاولا على مصر العزيزة، والقيادة المصرية، ولا أعرف مصدرها إطلاقا".

وأضاف:" من المستحيل أن يصدر عني أي إساءة لمصر، ومعروف تقديري واعتزازي بما قدمته الدولة المصرية إلى بلدي والوطن العربي".

محمود السراج أشرف زكي أزمة المنشورات المسيئة لمصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
زووم

حمو بيكا يكشف تفاصيل حياته قبل الشهرة: "اشتغلت جزار ونجار ومبيض محارة"
متى تنفّذ أمريكا هجومها على إيران؟.. مسؤول إسرائيلي يكشف الموعد المحتمل
شئون عربية و دولية

متى تنفّذ أمريكا هجومها على إيران؟.. مسؤول إسرائيلي يكشف الموعد المحتمل
حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
أخبار المحافظات

حكاية فتاة البحيرة التي صفعت خطيبها.. كيف انتهى حب 4 سنوات بمحاضر وفضائح؟
بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟
أخبار البنوك

بعد إطلاقها.. ما هي خدمة المدفوعات اللاتلامسية وكيف تستفيد منها؟
للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة