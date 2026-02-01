كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقف النقابة من أزمة المنشورات المنسوبة إلى الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، والتي طاردته بسببها اتهامات الإساءة إلى مصر، بعد تأكيد "السراج" عدم وجود علاقة له بها.

ورد أشرف زكي، في تصريح خاص لمصراوي، عن الأزمة، وحقيقة التحقيق مع السراج.

قائلا :" الموضوع مازال قيد الدراسة، ولكن لا يوجد تحقيق".

ونفى الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، في تصريح لـ"مصراوي"، إي علاقة بالمنشورات التي حملت إساءة إلى مصر، قائلا :" فوجئت بما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما نُشر عن بوستات منسوبة لي".

وتابع:" أنكر بشدة، كل ما جاء في المنشورات، وأنفي أني كتبت هذه البوستات، التي زعم من روج لها، إنها كانت في 2014، 2011، 2016، وحملت تطاولا على مصر العزيزة، والقيادة المصرية، ولا أعرف مصدرها إطلاقا".

وأضاف:" من المستحيل أن يصدر عني أي إساءة لمصر، ومعروف تقديري واعتزازي بما قدمته الدولة المصرية إلى بلدي والوطن العربي".