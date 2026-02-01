إعلان

لسماع الحكم.. وصول "سفاح المعمورة" إلى محكمة جنايات الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:01 م 01/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    النيابة طالبت بأقصى عقوبة لسفاح المعمورة (2)
  • عرض 6 صورة
    25 شاهد إثبات في قضية سفاح المعمورة (2)
  • عرض 6 صورة
    سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية (1)
  • عرض 6 صورة
    سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية (3)
  • عرض 6 صورة
    25 شاهد إثبات في قضية سفاح المعمورة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل المتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، إلى مقر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، لسماع الحكم بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محب.

الإعدام بعد حكم سابق

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت يوم 27 يوليو الماضي بمعاقبة المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، بينهم زوجته.

وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى العباسية الخاص بالمتهم بعد إيداعه لمدة 15 يومًا، حيث أشار التقرير إلى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، وإدراكه التام لحظة ارتكاب الجرائم.

تفاصيل جرائم القتل الثلاث

استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم قصاصًا لما ارتكبه من جرائم، فيما أعلن محاميه تنحيه عن الدفاع بعد تأكيد سلامة قواه العقلية، ليتولى المتهم الدفاع عن نفسه.

كما استمعت المحكمة لشهود الإثبات في وقائع ارتكاب سفاح الإسكندرية 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنتان منهما مقترنتان بجنائيات خَطف بطريقي التحايل والإكراه والسرقة، بينما شكك المتهم في أقوالهم.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية، التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، 25 شاهدًا، وفق نص التحقيقات وأمر الإحالة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل كل من «م.أ.م» مهندس، وزوجته «م.ف.ث» وموكلته «ت.ع.ر» ربة منزل، قبل أن يقوم بإخفاء الجثامين داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين بمعرفته، حيث دفن المجني عليه الأول في أرضية وحدة سكنية بمنطقة العصافرة، والمجني عليهين الآخرين في أرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفاح المعمورة محاكمة سفاح المعمورة جنايات الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
حوادث وقضايا

الكفن لم ينقذ "فارس".. حكاية موظف حاول إنهاء الخصومة وقتل بعد شهر من الصلح
أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم
أخبار مصر

شيخ الأزهر: التعدد والطلاق ظاهرتان ابتعد فيهما المسلمون عن أحكام شريعتهم
"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
أخبار المحافظات

"كان بيرجع مضروب ومداري جروحه بمكياج".. أم ضحية زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل
للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان
نصائح طبية

للنساء والرجال.. 6 فحوصات بعد سن الأربعين تقي من السرطان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة