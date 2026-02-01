لسماع الحكم.. وصول "سفاح المعمورة" إلى محكمة جنايات الإسكندرية

وصل المتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، إلى مقر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، لسماع الحكم بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشارين الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محب.

الإعدام بعد حكم سابق

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت يوم 27 يوليو الماضي بمعاقبة المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ«سفاح المعمورة»، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، بينهم زوجته.

وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى العباسية الخاص بالمتهم بعد إيداعه لمدة 15 يومًا، حيث أشار التقرير إلى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته الكاملة عن أفعاله، وإدراكه التام لحظة ارتكاب الجرائم.

تفاصيل جرائم القتل الثلاث

استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم قصاصًا لما ارتكبه من جرائم، فيما أعلن محاميه تنحيه عن الدفاع بعد تأكيد سلامة قواه العقلية، ليتولى المتهم الدفاع عن نفسه.

كما استمعت المحكمة لشهود الإثبات في وقائع ارتكاب سفاح الإسكندرية 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنتان منهما مقترنتان بجنائيات خَطف بطريقي التحايل والإكراه والسرقة، بينما شكك المتهم في أقوالهم.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية، التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، 25 شاهدًا، وفق نص التحقيقات وأمر الإحالة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل كل من «م.أ.م» مهندس، وزوجته «م.ف.ث» وموكلته «ت.ع.ر» ربة منزل، قبل أن يقوم بإخفاء الجثامين داخل وحدتين سكنيتين مستأجرتين بمعرفته، حيث دفن المجني عليه الأول في أرضية وحدة سكنية بمنطقة العصافرة، والمجني عليهين الآخرين في أرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.