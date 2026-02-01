الإعدام للمتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بمعاقبة عامل خدمات متهم بالاعتداء على 5 أطفال بإحدى المدارس الدولية بمنطقة المندرة بالإعدام شنقاً.

أصدر الحكم المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، والمستشار محمود أحمد الغايش، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

وتعود أحداث القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، اتهموا فيها عامل الخدمات بالمدرسة بالاعتداء على أطفالهم داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل طبيعة عمله داخل المدرسة، وقام باستدراج الأطفال موهمًا إياهم باللهو، قبل أن يرتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه تهم الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، وذلك استنادًا إلى المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.