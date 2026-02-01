بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

يقدم موقع مصراوي خدمة نشر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بنسبة نجاح بلغت 75.6%، اليوم الأحد.

وكان محافظ بني سويف قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية النظامية بلغ 64 ألفًا و636 طالبًا وطالبة، حضر منهم 64 ألفًا و161 طالبًا وطالبة، مشيرة إلى أن نسبة النجاح في الإعدادية العامة المهنية بلغت 62.59%.

وأضافت أن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية «النور» للمكفوفين وصلت إلى 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية المهنية «أمل» للصم وضعاف السمع 80%.

وأشارت وكيل الوزارة إلى ترتيب الإدارات التعليمية من حيث مؤشرات النجاح، حيث جاءت إدارة بني سويف التعليمية في المركز الأول بنسبة نجاح 85.18%، تلتها إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 82.4%، ثم إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 79.9%.

وجاءت إدارة الواسطى في المركز الرابع بنسبة 68.5%، تلتها إدارة الفشن في المركز الخامس بنسبة 66.7%، ثم إدارة إهناسيا في المركز السادس بنسبة 65.05%، بينما حلت إدارة سمسطا في المركز الأخير بنسبة 63.7%.

ويتيح «مصراوي» للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف بسهولة، من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس، ضمن خدماته الإخبارية والتعليمية.