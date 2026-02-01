كواليس فيديو خناقة العزاء بالقليوبية.. والشاب: عاوز حقي من اللي نشره

الشرقية- ياسمين عزت:

واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشادة كلامية داخل سرادق عزاء، وثّق لحظة قيام أحد مقرئي القرآن الكريم بدفع شاب أكثر من مرة، ما أثار استياء وغضب رواد السوشيال ميديا، وتساؤلات حول مدى توافق هذا السلوك مع سماحة القرآن وأهله.

وفي لقاء خاص مع "مصراوي"، قال إسلام صابر، أحد أطراف الواقعة، والذي تعرّض للدفع من قِبل الشيخ، إنه يعمل مقدم حفلات وبرامج دينية، ومعتاد على تقديم المقرئين في العزاءات.

وأوضح إسلام تفاصيل الواقعة التي تعود إلى نحو سبعة أشهر مضت، قائلًا:«كنت أقدّم القارئ الشيخ محمد أبو ليلة في أحد العزاءات، وطلب مني تقديمه على أنه من قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لكنني قدّمته باسم العزبة محل إقامته داخل القرية نفسها، الأمر الذي أثار غضبه».

وأكد أن خلافًا بسيطًا سبق العزاء، حمل بعض المشاحنات النفسية بين الطرفين، وهو ما انعكس على الأجواء أثناء تقديم القارئ.

وأضاف: «عندما تحدثتُ إلى الشيخ خلال العزاء، قام بدفعي، ثم كرر ذلك مرتين متتاليتين، وكانت الدفعة الأقوى عند ذكر اسم عزبة عبد الحليم هاشم».

وأشار إسلام إلى أن عددًا من العقلاء تدخّلوا سريعًا ونجحوا في فضّ الخلاف بالصلح، موضحًا أنه شعر بالضيق والحرج من الموقف، خاصة أنه وقع أمام الحضور، لكنه آثر السلم واستجاب لرغبة الموجودين، وتم عقد الصلح بالفعل.

ولفت إلى أنه فوجئ بتداول الفيديو على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، رغم انتهاء الخلاف منذ أشهر، موضحًا أن أحد المقرئين "على حد وصفه" قام بنشر الفيديو عمدًا، رغم علمه بحدوث الصلح، ما تسبب في إحراج وضيق له وللشيخ معًا.

واختتم إسلام صابر حديثه قائلًا:«أنا والشيخ تصالحنا وتسامحنا، وتقابلنا في عمل مرة أخرى، وقدّمته بعد زوال الخلاف البسيط، لكن من نشر الفيديو لم يكن هدفه بريئًا، وسأطالب بحقي منه، لأنني لم أحب أن يراني الناس في هذا الموقف».

وأكد أن صمته خلال الواقعة لم يكن ضعفًا، وإنما احترامًا لحرمة سرادق العزاء، وهيبة الموت، ومشاعر أهل الفقيد.



