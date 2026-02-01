وجه البنك المركزي البنوك باستثناء بعض العملاء من زيادة أسعار الفائدة في مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق تعليمات رئيس الوزراء.

وبحسب كتاب دوري للمركزي اليوم، فإن هذه الحالات المستثناة ي أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية والحالات الاستثنائية الملحة والعاجلة.

تعليمات المركزي تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل أسعار عائد مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى 8% و12% سنويا على أساس متناقص بدلا من 3% و8%.

يعني قرار المركزي أن هذه الحالات ستظل تستفيد من أسعار العائد السابقة قبل التعديل سواء للملفات السابق تقدمهم بها أو الملفات الجديدة أسوة بعملاء سكن لكل المصريين رقم (1 و2 و3)، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويا.

شدد المركزي أن هذه التعليمات تقتصر على الملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في هذا الشأن.