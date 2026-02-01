شارك الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت تحت عنوان «سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026: من الفكرة إلى النظام البيئي – ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا»، والتي أُقيمت اليوم الأحد 1 فبراير 2026.



جاءت الورشة بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الجامعات المصرية.



وأكد وزير التعليم العالي، خلال كلمته، أن برنامج فولبرايت يُعد جسرًا علميًا وحضاريًا بين مصر والولايات المتحدة، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم ريادة الأعمال والابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يعزز الاقتصاد الوطني، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.



كما شهدت الفعاليات حوارًا تفاعليًا بين رؤساء الجامعات والدكتور ريتشارد جوزيف، خبير هيئة فولبرايت، تناول آليات تحويل البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتطبيق في السوق، واستعرض جهود الدولة من خلال المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» وبرنامج «R2E» لتأهيل الباحثين ورواد الأعمال، مع التأكيد على أهمية تفعيل مكاتب نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي.



ومن جانبه، أكد الدكتور خالد الدرندلي حرص جامعة الزقازيق على توسيع مجالات التعاون الدولي، والاستفادة من برامج فولبرايت في دعم البحث العلمي وبناء القدرات الأكاديمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة واستراتيجية وزارة التعليم العالي للارتقاء بجودة التعليم الجامعي.



وتأتي مشاركة جامعة الزقازيق في هذه الورشة في إطار دورها الفاعل داخل منظومة التعليم العالي، وسعيها المستمر لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير العملية التعليمية ويعزز مكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.