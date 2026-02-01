كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع شركة ابدأ إديو برئاسة المهندس منصور وهبي، الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور ممثلي 38 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العنصر البشري.

ويأتي الاجتماع، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، في ضوء البدء الفعلي في تفعيل بنود بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة العمل وشركة ابدأ إديو، والذي يستهدف تحديث برامج التدريب وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية وبناء الإنسان.

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، أن تطوير مراكز التدريب المهني يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشددًا على أهمية توحيد الرؤية بين جميع الشركاء لضمان تحقيق أقصى استفادة من البروتوكول، والاستمرار في تحويل مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإعداد عمالة ماهرة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة ابدأ إديو، آليات التنفيذ المقترحة، وخطط العمل الخاصة بتأهيل المدربين، وتحديث المناهج، والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل مراكز التدريب، بما يسهم في الارتقاء بجودة التدريب وربطه بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.

وتم الاتفاق، في ختام الاجتماع، على بدء خطوات التنفيذ الفوري، ووضع جدول زمني محدد لمتابعة تفعيل البروتوكول، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز دور مراكز التدريب المهني في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش إجراءات حماية الصغار من مخاطر الإنترنت