محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.6%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 75.6 %، اليوم الأحد.

من جانبها أعلنت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف تقدم 64 ألفًا و636 طالبًا وطالبة للامتحان النظامي حضر منهم 64 ألفًا و161 طالباً، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 62.59%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 100%، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصُمّ وضعاف السمع إلى 80%.

وأشارت أمل الهواري أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 85.18%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 82.4%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 79.9%، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 68.5%، وإدارة الفشن في المركز الخامس بنسبة 66.7%، وإدارة إهناسيا في المركز السادس بنسبة 65.05%، ثم إدارة سمسطا في المركز الأخير بنسبة 63.7%.