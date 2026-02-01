إعلان

إصابة 7 عمال زراعيين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:02 م 01/02/2026

أصيب 7 عمال زراعيين، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال زراعيين بالطريق الواصل بين قرية " أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة ومدينة الفرافرة العاصمة، بمنطقة الكيلو 20 من الطريق أسفر عن إصابة محمود سامي شحاتة، 23 عامًا، حسين فارس محمود، 26 عامًا، محمد عاطف مسعد، 23 عامًا، أحمد محمد عبد الصادق، 18 عامًا، محمد مفتاح سيد، 23 عامًا، طه محمد الشريف، 25عامًا، محمد سعد عبد المجيد، 25 عامًا، وجمعيهم مقيمون بقرية "الكفاح" التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيارة ربع نقل الوادي الجديد مركز الفرافر

