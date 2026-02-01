"جرينوف وترسانة سلاح".. مصرع تاجر مخدرات في مواجهة مع الشرطة بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقي تاجر مخدرات مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان، أثناء محاولة ضبطه بدائرة مركز دراو.

وكانت معلومات قد وردت إلى قسم مكافحة المخدرات بأسوان، تفيد بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بدائرة مركز دراو.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بمشاركة مباحث مكافحة المخدرات ومباحث مركز شرطة دراو، لمداهمة مكان اختباء المتهم.

وأثناء المداهمة، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه قوات الشرطة، التي قامت بمبادلته إطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأسفرت الحملة عن ضبط أسلحة ثقيلة بحوزة المتهم، شملت رشاش جرينوف، و6 بنادق آلية، وعددًا من الطلقات النارية، إلى جانب كميات كبيرة من المواد المخدرة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.