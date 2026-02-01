إعلان

"جرينوف وترسانة سلاح".. مصرع تاجر مخدرات في مواجهة مع الشرطة بأسوان

كتب : إيهاب عمران

03:27 م 01/02/2026

قوات الشرطة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان – إيهاب عمران:

لقي تاجر مخدرات مصرعه، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسوان، أثناء محاولة ضبطه بدائرة مركز دراو.

وكانت معلومات قد وردت إلى قسم مكافحة المخدرات بأسوان، تفيد بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بدائرة مركز دراو.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات القانونية، شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بمشاركة مباحث مكافحة المخدرات ومباحث مركز شرطة دراو، لمداهمة مكان اختباء المتهم.

وأثناء المداهمة، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه قوات الشرطة، التي قامت بمبادلته إطلاق النار، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأسفرت الحملة عن ضبط أسلحة ثقيلة بحوزة المتهم، شملت رشاش جرينوف، و6 بنادق آلية، وعددًا من الطلقات النارية، إلى جانب كميات كبيرة من المواد المخدرة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تاجر مخدرات مصرع تاجر مخدرات قوات الشرطة محافظة أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تشنّ الولايات المتحدة هجومًا وشيكًا على إيران؟
شئون عربية و دولية

هل تشنّ الولايات المتحدة هجومًا وشيكًا على إيران؟
بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر
أخبار السيارات

بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر
كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
أخبار مصر

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
نصائح طبية

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة