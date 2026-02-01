إعلان

إلى المشنقة بإجماع الآراء.. القضاء يسدل الستار على جرائم "سفاح المعمورة"

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:14 م 01/02/2026
    سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية (3)
    سفاح المعمورة أمام جنايات الإسكندرية (1)
    النيابة طالبت بأقصى عقوبة لسفاح المعمورة (1)
    النيابة طالبت بأقصى عقوبة لسفاح المعمورة (2)
    25 شاهد إثبات في قضية سفاح المعمورة (2)

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم الأحد، بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بمعاقبة المحامي المتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" بالإعدام شنقاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محب.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت يوم 27 يوليو الماضي، بمعاقبة المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، بينهم زوجته.

وتسلمت هيئة المحكمة تقرير مستشفى العباسية الخاص بالمتهم بعد إيداعه لمدة 15 يومًا، حيث خلص التقرير إلى سلامة قواه العقلية ومسؤوليته عن أفعاله، وإدراكه الكامل لحظة ارتكاب جرائمه.

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم قصاصًا لما ارتكبه من جرائم، فيما أعلن محاميه تنحيه عن الدفاع عن موكله بعد ثبوت سلامة قواه العقلية، فيما تولى المتهم الدفاع عن نفسه.

كما استمعت المحكمة لشهود الإثبات في وقائع ارتكاب سفاح الإسكندرية 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، فيما شكك المتهم في أقوالهم.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات قتل سفاح المعمورة كل من "م.أ.م" مهندس، وزوجته "م.ف.ث" ربة منزل وموكلته "ت.ع.ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية مستأجرة بمنطقة العصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.

سفاح المعمورة جرائم سفاح المعمورة الإسكندرية جنايات الاسكندرية

