ارتفاع حصيلة قتلى حريق "رأس السنة" في حانة سويسرية إلى 41

كتب : مصراوي

04:03 م 01/02/2026

حريق رأس السنة في حانة سويسرية

زيورخ - (أ ب)

توفي مواطن سويسري، 18 عاما، في مستشفى في زيورخ متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حريق حانة في جبال الألب السويسرية، مما رفع عدد القتلى إلى 41 بعد شهر من وقوع المأساة.

وتوفي الضحية أمس السبت، طبقا لما ذكره المدعي العام السويسري.

وأعلن المدعي العام في بيان اليوم الأحد أنه لن يقدم أي معلومات إضافية حول وضع التحقيق.

وحتى 28 يناير، تم الإعلان عن مقتل 40 شخصا، العديد منهم من المراهقين، في الحانة ببلدة كران مونتانا للتزلج في جبال الألب في الساعات الأولى من صباح الأول من يناير. وأصيب 116 آخرون.

ويعتقد المحققون أن الكارثة نجمت عن إطلاق ألعاب نارية ملتصقة بزجاجات أشعلت النار في العزل الرغوي على سقف الحانة.

ويتركز السؤال الرئيسي للتحقيق على ما إذا كانت الحانة قد امتثلت للوائح السلامة من الحرائق.

وبعد خمسة أيام من وقوع الكارثة، اعترفت البلدية بأنه لم يتم إجراء عمليات التفتيش السنوية الإلزامية للسلامة من الحرائق في الحانة منذ عام 2019.

حريق رأس السنة حريق حانة سويسرية جبال الألب السويسرية

