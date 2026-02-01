إعلان

"الشيوخ" يحيل طلبَي مناقشة مخاطر الإنترنت على الأطفال إلى لجنة مشتركة

كتب : نشأت حمدي

04:02 م 01/02/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، طلبَي مناقشة عامة بشأن مخاطر التليفون المحمول على الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والاتصالات، وهيئات مكاتب لجان الصحة والسكان، والتضامن وحقوق الإنسان، والصحة والسكان؛ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما؛ للعرض على المجلس.

جاء ذلك بعد مناقشة طلبَي المناقشة العامة، وعرض رؤية النواب، وكذلك تعقيب ممثلي الحكومة في الجلسة العامة.

وتضمن القرار إحالة طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول".

وتم إحالة طلب النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء التجارب الدولية المقارنة؛ لا سيما التجربتَين الأسترالية والإنجليزية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ مخاطر الإنترنت مخاطر الإنترنت على الأطفال المستشار عصام فريد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
أخبار مصر

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
كيف يشم النمل روائح الطعام رغم أنه لا يملك أنفا؟
علاقات

كيف يشم النمل روائح الطعام رغم أنه لا يملك أنفا؟
المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري
أخبار البنوك

المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري
بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر
أخبار السيارات

بعد تحقيقها مبيعات غير مسبوقة.. تعرف على أرخص سيارات ميني الجديدة بمصر
الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل عاهل الأردن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة