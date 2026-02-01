"الشيوخ" يحيل طلبَي مناقشة مخاطر الإنترنت على الأطفال إلى لجنة مشتركة

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، طلبَي مناقشة عامة بشأن مخاطر التليفون المحمول على الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والاتصالات، وهيئات مكاتب لجان الصحة والسكان، والتضامن وحقوق الإنسان، والصحة والسكان؛ لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما؛ للعرض على المجلس.

جاء ذلك بعد مناقشة طلبَي المناقشة العامة، وعرض رؤية النواب، وكذلك تعقيب ممثلي الحكومة في الجلسة العامة.

وتضمن القرار إحالة طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول".

وتم إحالة طلب النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء التجارب الدولية المقارنة؛ لا سيما التجربتَين الأسترالية والإنجليزية.