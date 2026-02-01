إعلان

رمضان 2026.. الإثارة والغموض يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل "عين سحرية"

كتب : منى الموجي

01:56 م 01/02/2026

مسلسل عين سحرية في رمضان 2026

طرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان الرسمي لمسلسل "عين سحرية"، الذي يُعرض حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان 2026.
ظهر في الإعلان الرسمي أبطال العمل في جو من الإثارة والغموض، ومن بينهم: عصام عمر، باسم سمرة، سماء إبراهيم، محمد علاء.
"عين سحرية" عمل درامي تشويقي يعتمد على أجواء الغموض والتحقيق، ويقدّم تجربة مختلفة للفنان عصام عمر.
تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، إذ تتصاعد الوقائع تدريجيًا في رحلة مليئة بالأسرار ومحاولات كشف الحقيقة.


المسلسل بطولة عصام عمر، باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد، عمر شريف، وجنا الأشقر، ويجمع بين الدراما النفسية وأجواء التحقيق في قصة تحمل العديد من المفاجآت.

