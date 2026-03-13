محافظة سوهاج تضخ 65 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن توفير دعم إضافي قدره 65 ألف أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وزيادة الطلب خلال هذه الفترة.

دعم سابق لتوفير أسطوانات البوتاجاز

وأوضح المحافظ أن المحافظة حصلت خلال الأيام الماضية على دعم إضافي قدره 200 ألف أسطوانة بوتاجاز، ليصل إجمالي الدعم الإضافي إلى 265 ألف أسطوانة، بخلاف الحصة الأساسية المقررة للمحافظة والتي تبلغ مليون و500 ألف أسطوانة بوتاجاز.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر الأسطوانات بكميات كافية في مختلف المراكز والقرى، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الأيام التي تسبق عيد الفطر.

تشديد الرقابة على المستودعات

وبناءً على توجيهات المحافظ بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز وضبط المخالفين، تمكنت الأجهزة المعنية من تحرير 8 محاضر ضد أصحاب مستودعات قاموا ببيع الأسطوانات بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الالتزام بمواعيد العمل، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تصريحات وكيل وزارة التموين

من جانبه، قال الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن شركة بوتاجسكو بأخميم تواصل ضخ الكميات الإضافية عبر أكثر من 16 شاحنة يوميًا، فيما يعمل مصنع التعبئة بالمحافظة على مدار 24 ساعة لضمان توفير المنتج، مع الالتزام بتوفير الدعم أيضًا للمحافظات المجاورة مثل قنا وأسيوط.