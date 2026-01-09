إصابة 16 حالة في حريق مخزن بـ "سنتريس".. ومحافظ المنوفية: لا خسائر في الأرواح

المنوفية- أحمد الباهي:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، في السيطرة الكاملة على حريق نشب داخل مخزن تابع لشركة "سوميت" بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما أُصيب 16 شخصًا بحالات اختناق جراء تصاعد الأدخنة.

واندلع الحريق داخل المخزن، ما استدعى تدخلًا فوريًا من الأجهزة المعنية، حيث دفعت الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء، مدعومة بـ5 سيارات فنطاس مياه و2 نافوري، إلى جانب 3 سيارات إسعاف، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بلاغًا بالواقعة، وتابع تطورات الحادث من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مكلفًا السكرتير العام المساعد بالتواجد الميداني ومتابعة أعمال الإطفاء لحظة بلحظة حتى الانتهاء الكامل من السيطرة وبدء أعمال التبريد.

وأفادت هيئة الإسعاف بنقل 16 مصابًا بحالات اختناق إلى مستشفى أشمون العام، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، وخرجوا جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بالموقع لحين التأكد من انتهاء كافة أعمال الإطفاء والتبريد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مشددًا على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية حفاظًا على أرواح العاملين والممتلكات.