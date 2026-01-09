الدفع بـ13 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق "سنتريس" بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

تكثف قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، محاولاتها لإخماد حريق اندلع في أعداد كبيرة من المواسير البلاستيكية بجوار كوبري العصورة بمركز أشمون، ودفعت بعدد 13 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق، فانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور مدعومة بعدد مكثف من سيارات الإطفاء، نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال، وفرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع اقتراب الأهالي.

وأكد مصدر أمني لموقع "مصراوي" أن تصاعد الأدخنة الكثيفة وسرعة انتشار النيران استدعيا زيادة أعداد سيارات الإطفاء والمعدات، مشيرًا إلى أن القوات تعاملت مع الحريق من عدة محاور بالتوازي.

وأضاف المصدر أن عمليات التبريد مستمرة لمنع تجدد توسع نطاق النيران، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.