إعلان

الحرية المصرى: استدعاء روح العاشر من رمضان ضرورة وطنية لمواجهة التحديات

كتب : نشأت حمدي

03:27 م 28/02/2026

حزب الحرية المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، إن ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ الدولة المصرية، فقد جسدت واحدة من أعظم ملاحم الشرف والفداء التي سطرها رجال القوات المسلحة، وكتبوا بدمائهم صفحة جديدة من صفحات السيادة والكرامة الوطنية، بعدما تحطمت أوهام التفوق العسكرى وسقط خط بارليف تحت أقدام أبطال آمنوا بأن الأرض لا تسترد إلا بالقوة والإرادة، وأن مصر حين تقرر تتغير موازين التاريخ.

جاء ذلك في التهنئة التي وجهها حزب الحرية المصرى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر 1973.

وقال د. ممدوح محمود رئيس الحزب، إن الذكرى الخالدة تمثل تأكيدا راسخا على أن مصر لا تفرط في ذرة تراب من أرضها، وأن الكرامة الوطنية ليست محل مساومة، مشددا على أن انتصار العاشر من رمضان بعث برسالة تاريخية حاسمة لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الدولة أو النيل من مقدراتها.

وأضاف أن روح العاشر من رمضان ما زالت نابضة فى وجدان المصريين، تتجدد فى كل موقف وطني، وتؤكد أن الشعب الذى استطاع العبور تحت النيران قادر كذلك على مواجهة التحديات الراهنة، وحماية دولته وهويته.

وأوضح أن الانتصار لم يكن نهاية لمعركة، بل كان بداية لمسار وطنى ممتد للحفاظ على الأرض وتعزيز مسيرة التنمية، من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، وربط سيناء بالوادى والدلتا في إطار رؤية شاملة لبناء دولة قوية حديثة.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن استدعاء دروس العاشر من رمضان يمثل ضرورة وطنية لترسيخ الوعى بحجم التحديات، وتعزيز الاصطفاف خلف الدولة ومؤسساتها، وترسيخ قناعة راسخة بأن الحفاظ على الوطن مسئولية جماعية لا تحتمل المزايدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العاشر من رمضان القوات المسلحة حزب الحرية المصري مصر ذكرى وطنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جوري بكر توجه رسالة للجمهور بسبب "الست موناليزا".. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

جوري بكر توجه رسالة للجمهور بسبب "الست موناليزا".. ماذا قالت؟
بعد استهدافها في قطر والإمارات.. خريطة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

بعد استهدافها في قطر والإمارات.. خريطة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط
ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

ما الدول العربية التي استهدفتها إيران في عملية الرد على الهجوم الإسرائيلي
بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو
أخبار مصر

قبل شهر ونصف.. توفيق عكاشة توقع ضرب إيران وسقوط نظام خامنئي- صورة وفيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق