وزير الاستثمار يزور قنا غدًا لبحث حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة

قنا - عبد الرحمن القرشي:

يستقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، غدًا السبت، في زيارة رسمية لمحافظة قنا تهدف إلى بحث وتعزيز فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاءات موسعة لاستعراض مجموعة متميزة من الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ بعدد من مدن ومراكز المحافظة، وعلى رأسها مدينة قنا، حيث تشمل الفرص المطروحة:

قطعة أرض بكورنيش النيل بمساحة 4987 مترًا مربعًا، تتمتع بإطلالة مباشرة على النيل وقربها من المعالم السياحية، لإقامة مشروع استثماري سياحي أو خدمي متكامل.

مولان تجاريان إداريان بمساحتي 1600 و1900 متر مربع في قلب المدينة، بالقرب من المصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات.

مدينة ترفيهية بمساحة 16,304 متر مربع، في ظل ندرة هذا النشاط بالمحافظة وقرب الموقع من الجامعات والتكتلات السكنية.

منطقة خدمات وكافتريا بمساحة 724 مترًا مربعًا على طريق قنا–سفاجا، وفندق سكني بمساحة 1975 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى استغلال فندق وكافتريا قصر الضيافة بمساحة 1755 مترًا مربعًا.

* وفي مدينة نجع حمادي، تشمل الفرص:

- مول تجاري بمساحة 2188 مترًا مربعًا في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.

- مدرسة خاصة بمساحة 4134 مترًا مربعًا.

- مرسى سياحي لإقامة فندق عائم بمساحة 972 مترًا مربعًا.

فندق سياحي بمساحة 1200 متر مربع بالقرب من محطة السكة الحديد، وعدد من المولات التجارية بمساحات تتراوح بين 1602 و1995 متر مربع.

* كما تشمل الفرص الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني:

- قطعة أرض للاستصلاح الزراعي بمساحة 390 فدانًا بمدينة نجع حمادي.

- مشروعان للإنتاج الداجني بمساحتي 8400 و6600 فدان بمركز الوقف – قرية المراشدة.

- استغلال محطة تسمين عجول بمساحة 10 أفدنة، ومحطة تربية دواجن بمساحة 5 أفدنة بنفس المركز.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.