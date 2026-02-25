المنوفية- أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن على أهالي أشمون بمحافظة المنوفية، عقب مصرع شاب وإصابة شخصين في تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على طريق "طليا" بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وسط روايات جديدة كشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث.

التفاصيل الكاملة للحادث

قال شاهد عيان، لموقع مصراوي إن قائد الدراجة النارية كان يسير بسرعة كبيرة عكس الاتجاه، وفوجئ بسيارة ملاكي أمامه ولم يتمكن من تفاديها، ما أدى إلى اصطدام مباشر حطم مقدمة السيارة بالكامل.

فقدان سيطرة وسلسلة اصطدامات

أوضح أن قائد السيارة الملاكي أصيب بفقدان في الذاكرة ونزيف داخلي، وفقد السيطرة على عجلة القيادة، لتنحرف السيارة من الحارة اليمنى في اتجاه طليا إلى الحارة المقابلة، بالتزامن مع قدوم ميكروباص في الاتجاه المعاكس.

محاولة تفادي كارثة أكبر

أضاف أن سائق الميكروباص حاول الخروج من الطريق لتفادي التصادم المباشر، إلا أن السيارة الملاكي اصطدمت بمؤخرة الميكروباص، الذي اندفع نحو الأتربة على جانب الطريق، وكانت تلك الأتربة سببًا في منعه من السقوط داخل المصرف.

نقل المصابين واستعدادات التشييع

دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث، ونُقلت الحالات إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما وُضع جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستعد أهالي أشمون لتشييع جثمان الشاب عقب انتهاء تصاريح الدفن من المستشفى، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأبناء المنطقة، خاصة أنه فقد شقيقه قبل فترة قصيرة.