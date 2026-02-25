إعلان

دراجة طائشة وسلسلة اصطدامات.. ماذا حدث على طريق طليا بالمنوفية قبل السحور؟

كتب : أحمد الباهي

01:59 م 25/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    IMG-20260225-WA0010
  • عرض 7 صورة
    ضحية حادث طليا
  • عرض 7 صورة
    عقب تصادم 3 سيارات على الطريق
  • عرض 7 صورة
    IMG-20260225-WA0016
  • عرض 7 صورة
    أول صورة للشاب المتوفى في الحادث
  • عرض 7 صورة
    لحظة وقوع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن على أهالي أشمون بمحافظة المنوفية، عقب مصرع شاب وإصابة شخصين في تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على طريق "طليا" بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وسط روايات جديدة كشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث.

التفاصيل الكاملة للحادث

قال شاهد عيان، لموقع مصراوي إن قائد الدراجة النارية كان يسير بسرعة كبيرة عكس الاتجاه، وفوجئ بسيارة ملاكي أمامه ولم يتمكن من تفاديها، ما أدى إلى اصطدام مباشر حطم مقدمة السيارة بالكامل.

فقدان سيطرة وسلسلة اصطدامات

أوضح أن قائد السيارة الملاكي أصيب بفقدان في الذاكرة ونزيف داخلي، وفقد السيطرة على عجلة القيادة، لتنحرف السيارة من الحارة اليمنى في اتجاه طليا إلى الحارة المقابلة، بالتزامن مع قدوم ميكروباص في الاتجاه المعاكس.

محاولة تفادي كارثة أكبر

أضاف أن سائق الميكروباص حاول الخروج من الطريق لتفادي التصادم المباشر، إلا أن السيارة الملاكي اصطدمت بمؤخرة الميكروباص، الذي اندفع نحو الأتربة على جانب الطريق، وكانت تلك الأتربة سببًا في منعه من السقوط داخل المصرف.

نقل المصابين واستعدادات التشييع

دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث، ونُقلت الحالات إلى مستشفى أشمون العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما وُضع جثمان المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستعد أهالي أشمون لتشييع جثمان الشاب عقب انتهاء تصاريح الدفن من المستشفى، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأبناء المنطقة، خاصة أنه فقد شقيقه قبل فترة قصيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق طليا أشمون حادث تصادم مستشفى أشمون العام دراجة نارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
شئون عربية و دولية

هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
أطعم المساكين ورحل.. وفاة شاب بعد ساعات من توزيع وجبات السحور بالمنوفية
أخبار المحافظات

أطعم المساكين ورحل.. وفاة شاب بعد ساعات من توزيع وجبات السحور بالمنوفية

الخارجية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
شئون عربية و دولية

الخارجية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بكاء وانهيار.. تشييع جنازة عروس بورسعيد المتوفاة داخل منزل خطيبها
هجوم وطرد.. أبرز ما حدث في خطاب ترامب الأطول بتاريخ أمريكا
"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة