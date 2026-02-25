إعلان

محافظ القليوبية يجري جولة مفاجئة في طوخ لتفقد الخدمات والمرافق (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

02:53 م 25/02/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية في طوخ لتفقد الخدمات والمرافق (1)
  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية في طوخ لتفقد الخدمات والمرافق (2)
  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية في طوخ لتفقد الخدمات والمرافق (4)
  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية في طوخ لتفقد الخدمات والمرافق (5)

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة طوخ لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات التصالح والتراخيص، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع.

وأكد المحافظ على ضرورة سرعة التعامل مع المخالفات لضمان المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على متابعة تنفيذ جميع التكليفات قريبًا لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

متابعة المركز التكنولوجي وخدمة المواطنين

استهل المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي بمدينة طوخ لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والتراخيص.

وشدد المحافظ على تيسير الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز والالتزام بالضوابط القانونية، مع التركيز على حسن معاملة المواطنين وتقليل زمن الانتظار، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية تمثل واجهة التعامل المباشر مع المواطن ويجب أن تقدم خدمة متميزة تليق بأهالي المدينة.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

تفقد المحافظ أعمال النظافة بالشوارع، موجّهًا بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة واستمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما لاحظ وجود بعض الإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام، موجّهًا بسرعة رفعها والتعامل مع المخالفين قانونيًا، مع التأكيد على عدم السماح بعودتها مرة أخرى.

تكليفات ومتابعة مستمرة

أكد المحافظ أنه سيعاود المرور الميداني قريبًا للتأكد من تنفيذ جميع التكليفات على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة الانضباط في الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

القليوبية محافظ القليوبية طوخ الخدمات العامة النظافة رفع الإشغالات

فيديو قد يعجبك



