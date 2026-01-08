إعلان

محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:08 م 08/01/2026

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حركة تنقلات جديدة لعدد من رؤساء الوحدات المحلية القروية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن الحركة تأتي ضمن جهود ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، وتعزيز الكفاءة الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المحلية، موضحا أن الاختيارات تمت وفق معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والالتزام وحسن الأداء، مع إتاحة الفرصة للعناصر المجتهدة للاستفادة من خبراتها في مواقع مختلفة، وبما يخدم الصالح العام.

وأوضح أن الحركة شملت تكليف عدد من القيادات الشابة بمواقع جديدة، إلى جانب إعادة توزيع بعض الكفاءات المتميزة على قرى أخرى، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم ودعم منظومة العمل التنفيذي والتنموِي بالمحافظة.

وشدد المحافظ على القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل المباشر مع مشكلات واحتياجات المواطنين، والإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط الإداري.

وتضمنت الحركة ندب السيد محمد حجاجي شحات إسماعيل، من جامعة قنا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية القروية لقرية المراشدة بمركز الوقف، كما شملت إلغاء ندب كل من: السيد خالد عزب إبراهيم طه وعودته للعمل بمديرية التربية والتعليم بقنا، والسيد محمد يسري عبد الستار موسى وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والسيد عادل فتحي عبد النبي إسماعيل وعودته لجهة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، والسيدة فاطمة علي محمد أحمد وعودتها للعمل بمديرية الشباب والرياضة.

الدكتور خالد عبد الحليم حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية القروية قنا

