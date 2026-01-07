أسوان - إيهاب عمران:

تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان استقبال المواطنين والأفواج السياحية، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، وللاستمتاع بالبانوراما الجمالية التي تتميز بها هذه الحدائق والمتنزهات، والتي تزينت وظهرت في أبهى صورها من خلال زيادة المسطحات الخضراء وتهذيب وري الأشجار.

وقام العاملون بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة، بقيادة المهندس محمد حسن، بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المترددين على الحدائق، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، بهدف إضفاء الأجواء الاحتفالية ونشر الفرحة والبهجة بين الأطفال خلال أيام العيد.

وتزامن ذلك مع قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسي والعائمات بمختلف أنواعها، لمراجعة التراخيص والتأكد من السلامة الإنشائية، ومنع التحميل الزائد، حفاظًا على سلامة المواطنين من أي مخاطر أو أضرار محتملة.