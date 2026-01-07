تورتة وتهنئة.. رئيس مدينة رأس سدر يزور كنيسة "مارمينا ومارجرجس"

ترأس حسني محمد راشد، رئيس مدينة رأس سدر، نيابة عن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى يضم كافة الإدارات بالوحدة المحلية والإدارات الخارجية، لزيارة كنيسة مارمينا ومارجرجس، لتقديم التهنئة بأعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد.

وكان في استقبال الوفد، القمص أبانوب البرامـوسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، والقمص جورجيوس نبيه راعي كنيسة مارجرجس ومارمينا

وأهدى رئيس المدينة، تورتة لراعي الكنيسة باسم محافظ جنوب سيناء، مقدمًا التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربَا عن تمنياته للجميع بأن يكون العامُ الجديد عامًا يبشر بطالع سعيد، ويزيد فيه التوادُّ والتحابُّ والتلاحُم بين كلِّ أطيافِ الشعبِ المصري مسلمين ومسيحين.

وأشار رئيس المدينة إلى ضرورة الالتجاء إلى الله في الأزمات، والتقرب إليه سبحانه، ليحفظ مصر بمسلميها ومسيحيها، وأن يُديمَ على مصر والعالم كله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، مؤكدًا أن الشعب المصري نسيج واحد وخلف القيادة السياسية.

ومن جانبه، أعرب القمص أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ جنوب سيناء، على تهنئته و الهدايا المرسلة لأبنائه، مرحبًا برئيس المدينة والوفد المرافق.



وأوضح أن كهنة وأساقفة وآباء الكنيسة في سعادة بتلك الزيارة التي تحمل الكثير من الود والمحبة والمشاعر الطيبة، مؤكدًا أنَّ هذه اللقاءات هي رسالة طمأنينة للجميع مفادها أن مصر بخير، وشعبها يعي واجباته اتجاه وطنه، كما أنها تعكس قوة العلاقة التي تربط المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم نعمة الأمن والأمان بها.