تصوير- علاء أحمد:

تواصل محافظة القاهرة، أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة، بعد أن بدأ تفكيكه الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى إنهاء صفحة من التاريخ المروري للمدينة وفتح المجال لمخططات تطويرية طموحة.

ورصدت عدسة مصراوي آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة والذي قارب على الانتهاء من إزالته تمامًا.

يذكر أنه تم إنشاء كوبري السيدة عائشة عام 1979 كحل مؤقت لمواجهة الأزمات المرورية في المنطقة، لكن ما كان مؤقتًا استمر لعقود، حاملاً معه عيوبًا هندسية قاتلة، أبرزها الانحناء الشديد في الاتجاه القادم من القلعة.

لم يكن قرار إزالة كوبري السيدة عائشة وليد الصدفة، بل جاء بعد عقود من المعاناة مع الازدحام والحوادث المتكررة.

وتهدف الحكومة من هذه العملية إلى تنفيذ مخطط طموح لتحويل ميدان السيدة العائشة إلى متحف مفتوح وممشى سياحي بمعايير عالمية، يربط بين قلعة صلاح الدين ومساجد آل البيت التاريخية، بما يضمن استعادة الهيبة التاريخية لهذا المربع الحيوي في قلب القاهرة.