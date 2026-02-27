إعلان

صور حديثة ترصد آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:12 م 27/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة (7)
  • عرض 7 صورة
    تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة (4)
  • عرض 7 صورة
    تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة (6)
  • عرض 7 صورة
    تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة (3)
  • عرض 7 صورة
    تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة (1)
  • عرض 7 صورة
    تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد:

تواصل محافظة القاهرة، أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة، بعد أن بدأ تفكيكه الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى إنهاء صفحة من التاريخ المروري للمدينة وفتح المجال لمخططات تطويرية طموحة.

ورصدت عدسة مصراوي آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة والذي قارب على الانتهاء من إزالته تمامًا.

يذكر أنه تم إنشاء كوبري السيدة عائشة عام 1979 كحل مؤقت لمواجهة الأزمات المرورية في المنطقة، لكن ما كان مؤقتًا استمر لعقود، حاملاً معه عيوبًا هندسية قاتلة، أبرزها الانحناء الشديد في الاتجاه القادم من القلعة.

لم يكن قرار إزالة كوبري السيدة عائشة وليد الصدفة، بل جاء بعد عقود من المعاناة مع الازدحام والحوادث المتكررة.

وتهدف الحكومة من هذه العملية إلى تنفيذ مخطط طموح لتحويل ميدان السيدة العائشة إلى متحف مفتوح وممشى سياحي بمعايير عالمية، يربط بين قلعة صلاح الدين ومساجد آل البيت التاريخية، بما يضمن استعادة الهيبة التاريخية لهذا المربع الحيوي في قلب القاهرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبري السيدة عائشة أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة مساجد آل البيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
دراما و تليفزيون

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
رياضة محلية

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
جنة الصائم

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان