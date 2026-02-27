أسوان - إيهاب عمران:

قدم وفد الأقباط الإنجليين التهنئة للمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمناسبة توليه منصبه، مؤكدين حرصهم على التعاون مع أجهزة المحافظة في مختلف المجالات، في ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التي تجمع أبناء المجتمع الأسواني.

حراك ملحوظ لخدمة المواطن

أشاد أعضاء الوفد بالحراك الملحوظ الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن الجهود الحالية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات بما يخدم المواطنين ويعزز مسيرة العمل العام في أسوان.

أعضاء وفد الكنيسة الإنجيلية

ضم الوفد القس وائل جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية، وعددًا من أعضاء المجلس، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لخطط المحافظة ومبادرات التنمية المستدامة.

محافظ أسوان يشكر الوفد

قدّم المحافظ عمرو لاشين خالص الشكر والتقدير لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه المشاعر النبيلة، مؤكدًا أن روح المحبة والتعاون بين المصريين تمثل نموذجًا حقيقيًا للمواطنة.

وشدد المحافظ على أن وحدة وتماسك الشعب المصري تعد الركيزة الأساسية لعبور التحديات الراهنة، وهو النهج الذي يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار لترسيخ رسالة مصر كرمز للمحبة والسلام والتعايش المشترك.