إعلان

بالصور- وفد الكنيسة الإنجيلية بأسوان يهنئ المحافظ بمناسبة توليه منصبه

كتب : إيهاب عمران

02:44 م 27/02/2026 تعديل في 02:45 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية
  • عرض 3 صورة
    محافظ أسوان مع وفد الكنيسة الإنجيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

قدم وفد الأقباط الإنجليين التهنئة للمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بمناسبة توليه منصبه، مؤكدين حرصهم على التعاون مع أجهزة المحافظة في مختلف المجالات، في ظل الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التي تجمع أبناء المجتمع الأسواني.

حراك ملحوظ لخدمة المواطن

أشاد أعضاء الوفد بالحراك الملحوظ الذي شهدته المحافظة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن الجهود الحالية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات بما يخدم المواطنين ويعزز مسيرة العمل العام في أسوان.

أعضاء وفد الكنيسة الإنجيلية

ضم الوفد القس وائل جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية، وعددًا من أعضاء المجلس، الذين عبروا عن دعمهم الكامل لخطط المحافظة ومبادرات التنمية المستدامة.

محافظ أسوان يشكر الوفد

قدّم المحافظ عمرو لاشين خالص الشكر والتقدير لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه المشاعر النبيلة، مؤكدًا أن روح المحبة والتعاون بين المصريين تمثل نموذجًا حقيقيًا للمواطنة.

وشدد المحافظ على أن وحدة وتماسك الشعب المصري تعد الركيزة الأساسية لعبور التحديات الراهنة، وهو النهج الذي يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار لترسيخ رسالة مصر كرمز للمحبة والسلام والتعايش المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيسة الإنجيلية وفد أقباط أسوان محافظة أسوان عمر لاشين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
سفرة رمضان

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
الرئيس السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة ويهنئهم بذكرى العاشر من رمضان
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة ويهنئهم بذكرى العاشر من رمضان
بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
دراما و تليفزيون

بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟
سفرة رمضان

هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان