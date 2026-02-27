شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا حادث تصادم مأساوي بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات متفرقة.

إخطار أمني وانتقال سيارات الإسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة.

السرعة الزائدة وراء الحادث

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالدراجة النارية. وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة "طه محمد كامل"، 38 عامًا، فيما أُصيب نجل عمه "محمود إبراهيم كامل"، وهما مقيمان بقرية حلوة التابعة لمركز بني مزار، بإصابات تنوعت بين كسور وكدمات.

نقل الضحايا وبدء التحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى نقل المصاب لتلقي العلاج اللازم. وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، مع التحفظ على المركبتين لفحصهما وبيان أسباب وملابسات الحادث.