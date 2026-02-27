شهدت انتخابات النقابة الفرعية بالإسماعيلية، إقبالا كثيفا من أعضاء النقابة الفرعية حيث فتحت اللجان أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإجراءات مكتملة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر ووفق القواعد المنظمة.

وشهدت الساعات الأخيرة من التصويت توافدًا كثيفًا من المهندسين، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت 12,777 مهندسًا، مع توفير كشوف الناخبين لتسهيل إجراءات التسجيل، والالتزام بكافة الضوابط التي تضمن الشفافية والنزاهة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات انتظام عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، موعد غلق اللجان، على أن تبدأ أعمال الفرز فور الانتهاء من التصويت، بحضور مندوبي المرشحين، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا.

وتُجرى الانتخابات على منصب النقيب الفرعي، إلى جانب التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة الفرعية، والذي يشمل مقعدين لشعبة الكهرباء، ومقعدين لشعبة الميكانيكا، ومقعدين لشعبة الهندسة المدنية، ومقعدًا واحدًا لشعبة العمارة.

ويخوض السباق الانتخابي 6 مرشحين على منصب النقيب الفرعي، و7 مرشحين لشعبة الكهرباء، و10 مرشحين لشعبة الميكانيكا، و7 مرشحين لشعبة الهندسة المدنية، و6 مرشحين لشعبة العمارة، في مشهد يعكس الحراك المهني والمشاركة الفاعلة بين مهندسي المحافظة