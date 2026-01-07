واصل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جولاته لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد في إطار حرص المحافظة على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم الدينية وتعزيز قيم التعايش السلمي والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري

وفي هذا السياق، زار محافظ قنا مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها وعدد من الآباء والكهنة وسط أجواء سادتها مشاعر المحبة والود المتبادل

ورافق محافظ قنا خلال الزيارة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري، والشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا والشيخ عبدالله حارث ممثلا لمديرية الأوقاف وعمرو التهامى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسين الزمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من بينهم النائب فتحى قنديل والنائب أحمد مصطفى الدربى عضوا مجلس النواب والنائب الحسن عباس والنائب عبد الفتاح الشحات والنائب احمد سيد والنائب نان نصرالله والنائبة وفاء رشاد أعضاء مجلس الشيوخ

وخلال الزيارة، تبادل محافظ قنا ونيافة الأنبا بضابا التهاني بعيد الميلاد المجيد مؤكدين على عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد ومشددين على أهمية استمرار هذه الروح التي تعكس قوة النسيج الوطني المصري

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا بضابا عن خالص تقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والأمنية على حرصهم الدائم على مشاركة الأقباط مناسباتهم الدينية مؤكدا أن هذه الزيارات تعبر عن وحدة الصف الوطني، متمنيا لمصر دوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي

كما شملت جولة المحافظ زيارة الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي حيث كان في استقباله القس مجدي فؤاد عبدالنور راعي الكنيسة وقدم له التهنئة بعيد الميلاد المجيد مؤكدا أن محافظة قنا تولي اهتماما كبيرا بدعم قيم المواطنة وتعزيز مبادئ الوحدة الوطنية بين جميع فئات المجتمع

وأكد محافظ قنا خلال الزيارة أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة حقيقية لتعميق أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الوطن وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وحرص محافظ قنا، على تقديم الهدايا للأطفال المحتفلين بالعيد في المطرانية والكنيسة، مشيرا إلى أن هذه اللفتات الإنسانية تعكس أسمى معاني التلاحم والتآخي بين المسلمين والمسيحيين داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والمحبة والسلام.