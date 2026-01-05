وفاة أم وطفليها.. شهود يروون مأساة حريق شقة بأم بيومي في القليوبية

شهدت منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، فجر اليوم، حريقًا مروعًا داخل شقة سكنية بإحدى العمارات الواقعة خلف مسجد بدر المحمدي، أسفر عن وفاة أم وطفليها، بعد أن حاصرتهم النيران داخل المسكن، في مشهد مأساوي هز أهالي المنطقة.

وأكد شهود عيان أن ألسنة اللهب اندلعت فجأة من داخل الشقة، وسرعان ما تصاعدت النيران بكثافة من النوافذ، ما دفع الأهالي لمحاولات يائسة لإنقاذ من بداخل المسكن، إلا أن شدة الحريق حالت دون ذلك.

وأضاف الشهود أن عدداً من السكان حاولوا التدخل باستخدام وسائل بدائية للسيطرة على الحريق، فيما سارع آخرون بإبلاغ قوات الحماية المدنية والإسعاف. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

اقرأ أيضًا:

مصرع أم وطفلاها في حريق شقة سكنية بقليوب

مأساة في قليوب.. ماس كهربائي يودي بحياة أم وطفليها داخل شقة سكنية بـ"أم بيومي"

مصرع أم وطفليها.. أسماء ضحايا شقة أم بيومي في القليوبية