إعلان

مصر للطيران: إغلاق مجال اليونان الجوي يؤثر على رحلاتنا لأوروبا وأمريكا

كتب : محمد نصار

02:26 م 04/01/2026 تعديل في 02:41 م

رحلات مصر للطيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان إعلامي، تأثر عدد من رحلاتها المتجهة والعابرة إلى قارتي أوروبا والولايات المتحدة، نتيجة الإغلاق الكامل للمجال الجوي اليوناني، على خلفية مشكلة تقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة أن هذا الإغلاق أدى إلى تأثر حركة الطيران لشركات الطيران المختلفة، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الرحلات على المجال الجوي اليوناني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للملاحة الجوية على خطوط أوروبا وأمريكا.

وأضافت مصر للطيران أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لتعديل مسارات رحلاتها الجوية، بما يضمن تجنب عبور المجال الجوي اليوناني، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه التعديلات قد يستغرق بعض الوقت نظرًا لأهمية هذا المجال كممر رئيسي لعدد كبير من رحلات الشركة.

وأكدت الشركة أنها تتابع تطورات الموقف بشكل مستمر، بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (IOCC)، لرصد تأثير التغيرات الطارئة على جداول الرحلات.

وشددت مصر للطيران على التزامها بإبلاغ عملائها بأي مستجدات في حينها، من خلال قنواتها البيعية المختلفة ووسائل خدمة العملاء داخل مصر وفي مكاتبها الخارجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رحلات مصر للطيران إغلاق المجال الجوي اليوناني أوروبا أمريكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية