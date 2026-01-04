صفحة الأزهر تحتفي بذكرى ميلاد الإمام الأكبر: ٨٠ عامًا من الحكمة

احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بذك ميلاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الـ ٨٠ والتي توافق بعد غد الثلاثاء السادس من يناير الجاري.

وولد فضيلة الإمام الأكبر، بقرية القرنة بالأقصر، في السادس من يناير لعام 1946م.

وغيّرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على "فيسبوك" الغلاف الخاص بها وتم وضع صورة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مدونًا عليها "٨٠ عامًا من الحكمة".

وولد الإمام أحمد محمد أحمد الطيب الحسَّاني بقرية القُرنة غرب مدينة الأقصر في الثالث من صفر لعام: 1365هـ الموافق للسادس من يناير لعام: 1946م، لأسرة عريقة شريفة مشهورة بالعلم والصلاح، ينتهي نسبها إلى سيدنا رسول الله ﷺ.



وتربَّى في ساحة والده الشيخ محمد الطيب، وحَفِظ القرآن الكريم في صغره، وأتقن العديد من المتون العلميَّة على الطريقة الأزهرية الأصيلة.

والتحق بعد ذلك بمعهد إسنا الديني، ثم بمعهد قنا الديني، ثم بشُعبة العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتخرَّج فيها بتفوق عام: 1969م، ثم عُيَّن معيدًا بالكلية.