كوريا الشمالية تدين العملية الأمريكية بوصفها "انتهاكًا خطيرًا للسيادة"

كتب : مصراوي

02:40 م 04/01/2026

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكالات

أدانت كوريا الشمالية، يوم الأحد، عملية الولايات المتحدة لاعتقال مادورو، واصفة إياها بأنها "انتهاك خطير للسيادة".

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية KCNA، إنّها "تدين بشدة هذا الفعل الأمريكي الساعي للهيمنة الذي ارتكب في فنزويلا"، في إشارة إلى ما وصفته بمحاولة الولايات المتحدة للسيطرة والنفوذ.

وأضاف المتحدث: "الحادثة تمثل مثالًا آخر يثبت مرة أخرى الطبيعة الخارجة عن القانون والوحشية للولايات المتحدة".

تمثل هذه الغارة سيناريو كابوسيًا بالنسبة لقيادة كوريا الشمالية، التي طالما اتهمت واشنطن بمحاولة الإطاحة بها من السلطة.

وقد بررت بيونج يانج لعقود برامجها النووية والصاروخية باعتبارها رادعًا ضد ما تزعم أنه جهود لتغيير النظام من قبل واشنطن، وكانت داعمًا قويًا لنظام مادورو الاشتراكي في كاراكاس.

