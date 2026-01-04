إعلان

تأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مقهى بقرية الدير بطوخ إلى 11 يناير

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:43 م 04/01/2026

محاكمة تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنح طوخ في محافظة القليوبية بتأجيل محاكمة المتهمين باقتحام مقهى بقرية الدير بطوخ، باستخدام أنبوبة غاز، وترويع المواطنين، إلى جلسة 11 يناير الجاري.


وفي وقت سابق، كشفت أجهزة أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن ترويع 4 أشخاص مستقلين دراجات نارية، مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

ووردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، برصد تداول مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي مجموعة أشخاص مستقلين دراجات نارية على مواطنين جالسين على مقهى بأسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.

