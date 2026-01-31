بالصور- جنوب سيناء تطلق يومًا سكانيًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة جنوب سيناء يومًا سكانيًا تحت شعار "سلامة أولادنا… مسؤوليتنا"، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ المحافظة.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من الجهات التنفيذية والخدمية، حيث قدمت المحافظة الدعم للأسر المستحقة من سلع غذائية، ولحوم، وأحذية، وجواكت، وألحفة حرارية، بهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال والفئات المستفيدة.

كما شاركت مديرية الصحة بعيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، للكشف الطبي والعلاج، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب مشاركة هيئة التأمين الصحي الشامل بإجراء قياسات السكر وضغط الدم وتحاليل الكلى للمواطنين.

ونظمت مديرية الأوقاف ندوة دينية توعوية تناولت مسؤولية الأسرة في حماية الأبناء ورعايتهم، بينما قدمت مديرية الصحة ندوة حول تربية الأبناء والرعاية الصحية لهم من سن يوم وحتى 18 عامًا.

وساهمت مديرية التضامن الاجتماعي بندوة حول أهمية الضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة أو الاحتياج، فيما شاركت مديرية الثقافة بعروض ثقافية ورسوم ترفيهية للأطفال، لإضفاء أجواء من السعادة والبهجة.

وفي إطار دعم الأنشطة الشبابية والطفولية، وفرت مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع نادي شباب الطور القاعات اللازمة لتنفيذ الفعاليات، وأنشطة الرسم للأطفال، وأماكن للعيادات المشاركة، إلى جانب المساهمة في تنظيم اليوم السكاني بشكل متكامل.

كما شاركت إدارة تكافؤ الفرص ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، إلى جانب إحدى الجمعيات الأهلية، حيث جرى حصر الحالات المستفيدة واستلام المستندات اللازمة لصرف المساعدات والسلع المقدمة.