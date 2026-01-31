بالصور.. إقبال ملحوظ على انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

بالصور- جنوب سيناء تطلق يومًا سكانيًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت، اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين بمحافظة البحيرة، لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسط إقبال كبير و أجواء تنظيمية جيدة، خلال الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

ويتنافس على مقعد النقيب ثلاثة مرشحين هم: هاني الشهاوي، عبد الحليم زنباع، نادر مساعد، هيبة حجاج.

وضمت قائمة المرشحين على مقعد الشباب كل من: أحمد تهامي البدري، إبراهيم الحداد، عبير جمدة، عبد الخالق مسعد دياب، محمد عاطف الطنايحي، عبيد عمران، أسامة نجاح.

وفي بندر دمنهور، يخوض المنافسة كل من أحمد سويدان، حسن فرفور، رامي الحديني، علاء الشاعر، عبدالله النشار، فتحي منيسي، محمد عزب، أما مركز دمنهور فيتنافس فيه شوقي عبادي، جلال قنديل، كامل أبوراس.

وفي بندر كفر الدوار، ترشح كل من إسلام البوهي، محمود الشاذلي، محمد الشربيني، بينما يضم مركز كفر الدوار المرشحين إبراهيم جميل أبو صالح، فايز أبو مطير، فتحي أبو حسن، هلال الديب.

وفي المحمودية، يخوض السباق تامر مجاهد، أحمد أبوخوخة، بينما تضم رشيد المرشحين أحمد السمري، الهيثم تيسير.

كما يتنافس في أبو حمص كل من زكريا معاذ، محمد فيوض، أسامة العريان، محمد القباري، وفي إدكو أشرف حلقها، أحمد البنا، وفي حوش عيسى، يترشح كل من جابر الرفاعي، أبوزيد عزت رضوان، محمد عبيد.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت وفق الجدول الزمني المحدد، على أن يتم إعلان النتائج عقب انتهاء أعمال الفرز الرسمية.