بالصور- ضبط مصنع عصائر مخالف ومنتجات مجهولة المصدر في أسيوط

كتب : محمود عجمي

11:31 ص 31/01/2026
أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأنشطة الصناعية والغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن جهود الدولة لحماية صحة المواطنين والتصدي لعمليات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية.

وأوضح المحافظ أن فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأسيوط، برئاسة شيماء مجدي سليم، وبالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة خالد محمد، وفرع هيئة سلامة الغذاء، نفذ حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط مصنع بقرية المندرة قبلي بمركز منفلوط يعمل في نشاط غير قانوني، يتمثل في تعبئة العصائر دون الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابية اللازمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة رصدت مخالفات جسيمة داخل المصنع، تضمنت ضبط منتجات تظهر عليها علامات العفن، وعصائر متعفنة، إلى جانب كميات من المنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى غير مدون عليها تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تخالف القوانين أو تهدد سلامة المواطنين، وأن الحملات الرقابية مستمرة بشكل مفاجئ لضبط الأسواق والمنشآت الصناعية والغذائية.

وضمت الحملة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينهم: محمد عاطف محمد كيلاني من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورباب مصطفى وعصام محمد من جهاز شؤون البيئة، وسامية نصيف من السلامة والصحة المهنية، إلى جانب النقيب عماد حمدي من الحماية المدنية، ومحمد صلاح وعبد الرحيم محمد من مديرية التموين، ومحمد محمود عبد الحكيم من الرقابة الصناعية.

ضبط مصنع عصائر مخالف منتجات عصائر مجهولة المصدر اللواء هشام أبوالنصر الحملات الرقابية بأسيوط

