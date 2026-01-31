إعلان

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالفيوم

كتب : حسين فتحي

12:12 م 31/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

الفيوم - حسين فتحي:

أُصيب شخصان في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد علاء توفيق، مأمور قسم شرطة أبشواي، بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارتا إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن قائد السيارة كان يقود بسرعة زائدة، وفجأة اختلت عجلة القيادة في يده على الطريق المؤدي إلى مدينة الفيوم، ما أدى إلى اصطدام السيارة بعمود الإنارة.

وأخطرت نيابة مركز أبشواي التي تتولى التحقيق في الحادث.

حادث اصطدام حادث تصادم محافظة الفيوم قسم شرطة أبشواي

