أمين الأعلى للجامعات يكشف تفاصيل نهج "الدبلوماسية التعليمية" للمجلس

ترأس الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأدار الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان: "آفاق جديدة: التعاون الأكاديمي والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية الرومانية والمصرية"، ضمن الفعاليات الثقافية لبرنامج "رومانيا ضيف شرف" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

وخلال إدارته للجلسة، طرح الدكتور مصطفى رفعت، رؤية استراتيجية متكاملة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات يتبنى نهجًا يرتكز على "الدبلوماسية التعليمية" لمواكبة التحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الشراكات هو تمكين الجامعات المصرية من العمل كمحركات للتنمية المستدامة والابتكار العابر للحدود.

وركز الدكتور مصطفى رفعت، على ضرورة الانتقال من التبادلات التقليدية إلى شراكات مؤسسية مستدامة، شملت: ممرات التبادل المستدام: إنشاء مسارات منظمة لتنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين كبرى الجامعات المصرية ونظيراتها الرومانية، الدرجات العلمية المزدوجة: دفع الجهود لإطلاق برامج ماجستير ودكتوراه مشتركة تضمن مواءمة معايير الاعتماد والجودة بين البلدين، مراكز الأبحاث المستقبلية: التخطيط لتدشين مراكز بحثية في التخصصات البينية وعلوم الطاقة والذكاء الاصطناعي ضمن "رؤية 2031".

وشهدت الجلسة التي أدارها حضورًا نوعيًا ضم الدكتورة كلارا فولينتيرو (مساعدة وزير الخارجية الروماني)، ورؤساء كبرى الجامعات الرومانية (بوخارست، بوليتكنيكا، والدراسات الاقتصادية)، وبمشاركة فاعلة من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق (رئيس جامعة القاهرة)، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي (نائب رئيس جامعة العاصمة)، ورؤساء الجامعات البريطانية والفرنسية في مصر.

وفي ختام الجلسة، شدد الدكتور مصطفى رفعت على أن المجلس الأعلى للجامعات ملتزم تمامًا بتوفير كافة التسهيلات الإدارية والتشريعية اللازمة لإنجاح هذه الشراكات، مؤكدًا أن "تطوير تنافسية الخريج المصري عالميًا هو البوصلة التي توجه كافة تحركاتنا الدولية".

